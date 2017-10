“ÚLTIMO DIA”: Ainda faltam mais de 10 mil eleitores para se recadastrarem em Vilhena; diz chefe de cartório

Desde o início da manhã, centenas de pessoas formam fila na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato para recadastrar o título eleitoral.

No balanço apresentado pelo Cartório Eleitoral do Município, mais de 52 mil eleitores foram recadastrados no sistema e ainda faltam mais 10 mil que podem ter o título cancelado.

Muitos eleitores deixaram para última hora e encontraram uma fila enorme. A chefe do cartório da cidade, Fabiola Canudo, disse que apesar dos esforços muitos eleitores não fizeram o recadastramento. “Tentamos avisar para não deixar para o último dia, é humanamente impossível atender mais de 10 mil eleitores em um dia”, disse.

Fabiola ressalta que quem não fizer o recadastramento, já a partir desta quarta, 01, terá o título cancelado e o eleitor fica impedido tirar passaporte, fazer empréstimos em bancos públicos, matriculas em intuições e faculdades federais, assim como também será aplicado uma multa. “Após realizar um balanço de quantas pessoas não realizaram o cadastramento, será feita uma homologação pelo TRE para eleitor regularizar seu título no cartório eleitoral” ressaltou

O motorista Darci Correa, de 57 anos, deixou para a última hora. Ele disse que chegou ás 09h00 e ficou quase uma hora para ser atendido. “A gente vai deixando e acaba deixando para última hora, mas brasileiro é assim mesmo relaxado, gosta de deixar tudo para última hora”, comentou.

Outro quem deixou para o último dia foi o servidor Thiago Lopes, de 28, que chegou as 10h00 e teve que enfrentar uma fila grande. “Eu sempre deixo tudo para última hora e agora vou ter que esperar para ser atendido”, afirmou.

Lembrando que o atendimento encerra às 17 horas desta terça-feira, 31. E não haverá prorrogação de prazo.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia