Ciclistas quebram para-brisas de carros com a cabeça em acidentes simultâneos

Os acidentes ocorreram por volta das 09h00 desta quarta-feira, 01, no cruzamento da Rua Quintino Cunha com a Avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena e no cruzamento da Avenida 5 com a Tancredo Neves, no Jardim Eldorado.

No acidente ocorrido no Centro, o condutor de um veículo Reanult KGOO, com placas de Vilhena, seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando o ciclista, que trabalha como catador de latinhas e seguia pela Rua Quintino Cunha, sentido BR-364, invadiu a preferencial e acabou provocando a colisão.

No caso ocorrido no Jardim Eldorado, a condutora de um veículo Nissan March, com placas de São Paulo, seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido BR-174, quando o ciclista, que é pastor evangélico, saiu do estacionamento do Supermercado Pato Branco, e atravessou na frente de carro.

Nos dois casos, os ciclistas bateram com a cabeça contra o para-brisas dos veículos e precisaram ser socorridos por Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional.

Texto e fotos: Extra de Rondônia