Confira as novidades para este fim de semana no “Recanto da Praça”

Nesta quarta-feira, 01, a partir das 20h00, o restaurante Recanto da Praça, localizado na Rua Porto Velho, 325, 5º BEC, estará realizando um delicioso rodízio de espetinhos.

Haverá diversas opções em seu cardápio, como espeto de alcatra, asa de frango, coração, Kafta, linguiça apimentada e pão de alho. Os espetos serão acompanhados de arroz, farofa, mandioca e vinagrete. Será cobrado o valor de R$ 29,90 por pessoa. A primeira caipirinha será por conta da casa.

Na sexta-feira, 03, o Recanto da Praça Cachaçaria promoverá mais uma edição do “Festival de peixes e sushis”, com buffet completo e variado em pratos quentes e frios. O festival promete uma diversidade em sabores, incluindo paella de frutos do mar, sushis variados, ceviche, salmão grelhado dentre outros.

Para aproveitar as iguarias e seus acompanhamentos, será cobrado o valor de R$ 65,00 por pessoa. O Recanto da Praça Cachaçaria está localizado na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha, Centro de Vilhena. Reservas de mesa podem ser feitas através do telefone (69) 9 9995-1388.

Já no sábado, o restaurante estará oferecendo sua tradicional feijoada, e a partir das 16h00 haverá show de pagode ao vivo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação