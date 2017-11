Polícia explica como corpo foi encontrado e descarta que órgão genital de torturador tenha sido cortado

O delegado Arismar de Araújo, diretor do Departamento de Polícia do Interior, disse na tarde desta quarta-feira, que de acordo com o médico legista, a morte de Idair dos Reis Maria foi causada por disparo de arma de fogo efetuado com o cano colado ao ouvido direito. “O projetil ficou alojado no lado esquerdo do crânio”, afirmou.

Idair é apontado como autor da morte da ex-amante Selma Alves e de torturar as duas filhas da mulher, irmãs de 5 e 7 anos. O corpo foi localizado a cerca de 700 metros da represa onde ele havia deixado as meninas nuas e queimadas.

O delegado explica que a Polícia está antecipando esses dados em razão da repercussão do caso e devido aos boatos de que o homem teria sido assassinado com vários tiros e queimado. “Há muita informação desencontrada. A polícia tem interesse na divulgação desses fatos para que as pessoas tenham a informação correta”. O policial explicou que apenas um tiro foi localizado no corpo de Idair.

Ele aproveitou ainda para esclarecer, que, diferente do que foi relatado anteriormente, o órgão genital do torturador estava integro, somente com sinais naturais da decomposição”.

Com relação às queimaduras, ele confirmou, mas garante que o homem se queimou em outro lugar. Questionado se possa ter ocorrido quando ele incendiou as meninas, o delegado disse que é possível. “Ou ele mesmo se queimou”.

