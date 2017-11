Prefeitura de Cerejeiras realizará Processo Seletivo de nível Fundamental e Superior

A Prefeitura de Cerejeiras, em Rondônia, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, divulgou o edital de um novo Processo Seletivo destinado à contratação de profissionais por tempo determinado, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Saúde e Educação.

Serão preenchidas 13 vagas nas funções de Enfermeiros (4); Assistente Social (1); Odontólogos (4); Fisioterapeuta (1); Psicólogo (1); Pedagogo (1) e Motorista de Transporte Escolar (1). Para participar é preciso ter nível Fundamental e Superior nas áreas. Os novos profissionais vão trabalhar em jornadas semanais de 20h, 30h e 40 horas, com salário de até R$ 2.200,00.

Os interessados devem efetuar os cadastros no período de 1 a 7 de novembro de 2017, por meio do site www.cerejeiras.ro.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição.

Para classificar os candidatos haverá Prova Escrita e Análise de Títulos, que será realizada de acordo com as condições e os critérios de avaliação pré estabelecidos no edital, que pode ser consultado em nosso site.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato