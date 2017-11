PRF inicia “Operação Finados” nas rodovias federais de Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quarta-feira, 01, que permanecerá até às 00h00 de domingo, 05, a “Operação Finados”, com objetivo de reduzir a violência no trânsito.

Com a operação haverá aumento na fiscalização das principais rodovias federais do Estado, com o reforço do policiamento para coibir infrações de trânsito e reduzir os acidentes. Entre as ações planejadas para o feriado, está a concentração da fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes.



Durante os cinco dias, há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que eleva a violência, portanto, serão utilizadas viaturas operacionais, motocicletas, radares portáteis e etilômetro.



A PRF promoverá também, ações educativas que buscam sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro.

Em alguns postos, os condutores serão convidados a assistirem vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas, assim terão a oportunidade de refletir sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.



DICAS DE SEGURANÇA



– Faça um planejamento da viagem, como locais de abastecimento e paradas para descanso;



– Mantenha a atenção na rodovia, qualquer descuido pode causar um acidente;



– Faça uma revisão no veículo antes da viagem;



– Respeite a sinalização e os limites de velocidade;



– Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique mais visível;



– Não ligue o pisca alerta com o veículo em movimento, isso pode confundir outros motoristas e causar um acidente;



– Mantenha uma distância de segurança entre os veículos;



– Nunca consuma bebida alcoólica antes de dirigir;



– Em caso de emergências, chame a PRF através do telefone 191.





Fonte: Núcleo de Comunicação Social da PRF