SINTERO: Chapa 2 encerra campanha em sintonia com trabalhadores da Educação

Votação que definirá os novos diretores do Sintero acontece hoje em todo o Estado

A campanha para a sucessão na diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia, Sintero, terminou ontem e hoje, dia 1º de novembro, acontece em todo o Estado a votação que vai definir quais as pessoas que estarão à frente do sindicado.

Durante pouco mais de 30 dias de campanha os candidatos da Chapa 2, de oposição à atual diretoria, percorreram todos os municípios de Rondônia. “Encerramos o período de campanha com uma grande certeza: as críticas que fazemos à atual diretoria e as propostas que apresentamos estão em plena sintonia com os nossos companheiros trabalhadores e trabalhadoras da Educação”, disse o candidato a presidente pela Chapa 2, professor Francisco Xavier Gomes.

Entre as principais queixas dos servidores da Educação, ouvidas pelos membros da Chapa 2 durante a campanha ao Sintero, estava principalmente o distanciamento da diretoria do sindicato de seus filiados. E este distanciamento tem se traduzido em menos benefícios e, em muitos casos, e dificuldades. Este é o caso, por exemplo, dos planos de saúde, que tem se tornado cada vez mais caros, ao ponto de muitos servidores estarem preferindo deixar de ter a cobertura.

“É uma situação extremamente preocupante, pois em alguns casos os planos são impagáveis”, disse o professor Xavier, acrescentando que esta é uma das questões que receberá atenção desde o início da sua gestão, até que uma solução seja efetivamente implantada.

Outra questão, que tem até mesmo levado a desfiliações, é a assistência jurídica aos filiados. Neste caso a Chapa 2 propôs, e vai implementar já no primeiro ano da nova gestão, a regionalização do atendimento jurídico do Sintero. Segundo o professor Xavier, além de dar maior agilidade, isso fará com que os filiados consigam tratar diretamente com o advogado do sindicato, o que atualmente simplesmente não é possível, uma vez que os advogados se concentram em Porto Velho.

“O que buscamos, efetivamente, é fazer com que o Sintero volte a ser dos trabalhadores em Educação, e não ser tomado como propriedade de meia dúzia de iluminados. Pra isso temos de voltar a ouvir e a atender as necessidades dos filiados, e não fazer acertos políticos usando os nossos companheiros trabalhadores”, garantiu o professor Xavier.

A votação

As eleições estão acontecendo em todos os municípios de Rondônia, e em diversos distritos. As urnas estão localizadas em escolas, nas sedes do Sintero. Cada filiado ao sindicato deverá votar em uma das três opções à diretoria executiva e em uma chapa para a direção regional do sindicato – no total são 15 regionais.

A Chapa 2, que tem a proposta clara sobre sua atuação a ser desenvolvida durante o três anos que deverá ficar à frente do Sintero, está presente em todos os locais de votação, com fiscais, ouvindo e recebendo sugestões. “Estamos confiantes no apoio que tem sido dado às nossas propostas e, principalmente, de que conseguiremos resgatar o orgulho que os filiados já tiveram do Sintero”, afirmou o professor Xavier.

Fonte: Extra de Rondônia

