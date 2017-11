Tabeliã fala dos procedimentos para participar de casamento comunitário; a data para as inscrições foram prorrogadas

Em entrevista com a equipe do Extra de Rondônia a tabeliã do cartório Faccin, Marcilene Faccin, relatou sobre a ação social dos casamentos comunitários que ocorrerão pela primeira vez em Vilhena e a prorrogação do prazo para os casais interessados em fazer parte da cerimônia.

Marcilene explica que a implantação do projeto surgiu “inicialmente quando nos instalamos aqui em 2015, passamos a receber várias pessoas que procuravam pelo casamento comunitário, ao pesquisarmos vimos que havia projetos em Vilhena de casamentos coletivos, onde há vários casais e é cobrada uma taxa. O casamento comunitário além de ser totalmente gratuito é sem limitação de pessoas”.

Faccin ressalta que “em função de atender a estas pessoas nos elaboramos um projeto que utiliza um fundo estadual para suprir as despesas do casamento, visando contribuir para regularização civil desses casais”.

De acordo com a tabeliã, as inscrições iniciaram no dia, 01 de agosto e foi até 27 de outubro e devido ao fato de muitas pessoas que deram entrada no procedimento ainda dependerem da chegada de alguns documentos o prazo foi prorrogado até o dia, 03 de novembro.

Mas as pessoas que tiverem interesse em dar entrada, ainda a tempo, basta procurar o cartório Faccin, para receber toda orientação necessária.

A tabeliã detalha que ao dar entrada, será realizado a triagem de toda a documentação, após for aprovado, os casais aguardaram o período de 15 dias para a emissão do edital. Com a homologação do resultado final, os casais deverão assinar a habilitação para o casamento. No dia 02 de dezembro, as 19h00 no ginásio de esportes Geraldão será realizada a cerimônia com todos os casais.

Marlene ainda ressalta que os documentos exigidos são diferentes para cada estado civil.

Confira a documentação:

– Solteiros: certidão de nascimento, identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, CPF e Comprovante de Residência – caso não possua deverá fazer uma declaração, além de duas testemunhas para dar entrada e comprovar que não existe nenhum impedimento.

– Divorciados: certidão de casamento original com a averbação de divórcio, identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, CPF e comprovante de residência.

– Viúvos: certidão de casamento com anotação do óbito, certidão de óbito do cônjuge falecido, identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, CPF e Comprovante de Residência.

Outros documentos poderão ser solicitados no ato da inscrição para atender determinação do Cartório de Registro Civil.

Menores de idade: deverá levar a mesma documentação que as pessoas solteiras e terá que estar acompanhado dos pais ou responsáveis para autorizarem a união, além das duas testemunhas para dar entrada e comprovar que não existe nenhum impedimento.

Os casais que se interessarem em participar devem comparecer no cartório civil e notas Faccin, situada na Avenida Tancredo Neves, 4001, no Bairro Jardim Eldorado.

A tabeliã finaliza agradecendo as empresas, órgãos e autoridades que estão contribuindo através de doações para realização dos casamentos, em especial a imprensa vilhenense que desde o inicio do projeto tem ajudado a divulgar suas ações. Marlene ressalta que está muito feliz pelo resultado alcançado, pois por ser a primeira vez que é realizado o projeto no município houve uma grande demanda de casais inscritos.

Texto e Foto: Extra de Rondônia