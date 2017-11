Crianças torturadas e queimadas pelo padrasto precisam de ajuda

Família das crianças encontradas no domingo dia 29, com várias lesões na cabeça e toda queimada abandonadas em uma representação na Linha 180 Norte, Km 6, no município de Rolim de Moura RO.

Tendo como o agressor o amante da mãe que foi assassinada. Está precisando de ajuda financeira para se manterem no Hospital Cosme Damião em Porto Velho e para comprar medicamentos (cremes e gels) para a recuperação das duas crianças que estão com queimaduras de 2° grau em mais de 40% de seus corpos.

A família é carente e necessita da colaboração e fraternidade de todos que puder ajudar nesta batalha pela vida e recuperação das duas meninas.

Quem puder ajudar com qualquer quantia pode depositar na conta bancária do Banco do Brasil, Agência 2292-6 Conta Poupança 12321-6, em nome de MARGARIDA BATISTA DE JESUS ((CPF 75321394253).

Autor e foto: Alex Tedeschi