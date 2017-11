Homem armado com faca assalta conveniência de posto de combustíveis em Vilhena; vídeo

Por volta das 02h30 desta quinta-feira, 02, um homem armado com uma faca, assaltou a conveniência do Posto de Combustíveis São José, localizado na Avenida Major Amarantes, de onde levou cerca de R$200,00.

Segundo a funcionária do estabelecimento, o infrator, que chegou no local em uma bicicleta, pediu para ela lhe servir uma pizza, porém, quando ela se aproximou do mesmo para anotar seu pedido, ele lhe apontou uma faca e anunciou o roubo.

Após a funcionária lhe entregar o dinheiro que havia no caixa, o infrator saiu tranquilamente do local e fugiu sentido ignorado no veículo acima mencionado.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e a Polícia Civil busca a identificação do suspeito que foi gravado pelo circuito de segurança eletrônica do local.

Texto e imagens: Extra de Rondônia