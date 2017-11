Polícia Ambiental apreende adolescente acusado de cometer estupro durante festa

Na madrugada desta quinta-feira, 02, feriado de finados, a Polícia Militar Ambiental de Machadinho D’Oeste-RO apreendeu um menor de 16 anos acusado de ter praticado o ato infracional de estupro contra uma moça de 18 anos.

O fato ocorreu por volta das 05h25min, quando uma guarnição da Policia Ambiental realizava uma fiscalização no clube da SUCAM para verificar a existência de crime de poluição sonora, porém, os militares foram acionados pela vitima, a qual relatou que seu ex cunhado, que é menor de idade havia lhe puxado para o estacionamento nas dependências do referido clube, em baixo de algumas árvores, local sem iluminação, tirou suas roupas a força e a estuprou, ela ainda resistiu, mas não conseguiu conter a violência sexual.

As guarnições fizeram diligências e conseguiram encontrar o adolescente em sua residência, onde foi apreendido e apresentando na UNISP de Machadinho. A vítima foi levada ao hospital para receber os cuidados médicos.

Fonte Machadinho Online.