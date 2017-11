Prefeita entrega mais equipamentos para Hospital Regional

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) entregou na tarde desta quarta-feira, 1, vários equipamentos para o Hospital Regional Adamastor Teixeira (HR), em Vilhena.

A cerimônia de entrega foi realizada no auditório do HR e contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Oliveira, e os parlamentares Rafael Maziero, Carlos Suchi, França Silva, Wilson Tabalipa, Vera da Farmácia, Samir Ali, Rogério Golfeto, Leninha do Povo, secretários municipais e servidores do hospital.

Foram entregues 10 camas elétricas, 50 biombos, 14 monitores multiparâmetros, 4 eletrocardiógrafos, 50 bombas de infusão de medicação e alimentação para o HR.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcos Aurélio Vasques, os equipamentos foram destinados para UTI do hospital, pronto socorro e enfermarias. “Posso dizer que após meses de luta e investimentos, nossa UTI está renovado com equipamentos novos atendendo a população com qualidade”, disse o secretário Vasques.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou que está trabalho diariamente para melhorar o atendimento oferecido no HR com a compra de equipamentos, capacitação dos profissionais e reforma da estrutura do hospital. “Estamos investindo na saúde para melhorar o atendimento oferecido para a população e salvar vidas. Em breve, vamos entregar mais equipamentos e também inaugurar o aparelho de raio-x, o nosso objetivo e a saúde de Vilhena voltar a ser referência em Rondônia”, disse a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria