Rodada da Copa Criança Municipal define posição de equipes na competição

Mais uma rodada de futsal com cinco jogos foi realizada na manhã desta quarta-feira, 01, na quadra do ginásio Jorge Teixeira em sequência à Copa Criança Municipal Cemetra 2017.

Na categoria feminina de 11 e 12 anos, as atletas da escola Progresso enfrentaram as representantes da escola Marcos Donadon. O jogo era decisivo para a categoria, mas no tempo normal o placar foi de 02 x 02. A decisão foi para os pênaltis e a escola progresso levou a melhor. Placar final: Progresso 04 x 02 Marcos Donadon.

Outra decisão foi na categoria masculina na faixa etária dos nove aos dez anos. Os alunos da escola Angelo Mariano golearam o tome da escola Ivete Brustolin com o placar de 07 x 01. Com o resultado o Angelo Mariano consagrou-se campeão masculino para alunos nascido em 2007 e 2008.

Na sequência, teve os jogos da semifinal na categoria masculina para alunos com 11 e 12 anos. A primeira partida foi entre Marcos Donadon e Angelo Mariano. O jogo terminou com empate de 02 x 02. Mas nos pênaltis, os alunos do Angelo Mariano venceram pro 03 x 02. Na somatória geral dos gols, a escola Marcos Donadon perdeu pelo placar de 06 x 05.

No segundo jogo da semifinal masculino (11/12 anos), Ivete Brustolin enfrentou Paulo Freire. No tempo normal o resultado foi de 03 x 03. Os alunos decidiram então nas penalidades e a Ivete Brustolin venceu por 03 x 02. Somando os gols do tempo normal e dos pênaltis o resultado foi 06 x 05.

O jogo da final na categoria masculina (11/12 anos) foi adiado para acontecer no dia 23 de novembro, data de comemoração ao aniversário de Vilhena. Naquele dia, a decisão será entre Ivete Brustolin e Angelo Mariano.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria/Semec