Rosangela Donadon participa de Comissão e recebe artesãos do Estado

O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira, 01 de novembro, no plenário da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, onde a deputada estadual Rosangela Donadon participou da reunião de Comissão de Educação e Cultura, recebendo a visita de integrantes da SEJUCEL – Superintendência de Esporte, Juventude, Cultura e Lazer do Estado, juntamente com artesões atuantes no Estado.

Atualmente, existem cadastrados em Rondônia, 1.300 artesãos. Um trabalho realizado pela Sejucel Itinerante que consegue acompanhar quem são e o que produzem. A deputada conversou com os profissionais e pode ouvir sobre os trabalhos realizados pelos artesãos, parabenizando na oportunidade os integrantes da Sejucel por estarem à frente desses trabalhadores que realizam com criatividades seus artesanatos.

Na oportunidade, a parlamentar destacou que a feira realizada em Vilhena foi um grande sucesso e mais uma vez se colocou a disposição dos artesãos. “Tenho uma profunda admiração por esses profissionais, já conheço o trabalho de muitos e sei do esforço que fazem para viagem pelo Estado apresentando os trabalhos e aumentando a renda familiar”, frisou.

Nesta próxima sexta-feira, 03 de novembro, uma equipe da Sejucel estará no município de Vilhena para realizar a entrega de cerca de 80 carteiras de artesãos do município.



Autor e foto: Assessoria