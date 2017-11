TCE pede rejeição de contas de Confúcio por ineficácia e descumprimento de normas

Despesas com somas milionárias não foram justificadas.

O governador Confúcio Moura (PMDB) pode ter sérios problemas administrativos e políticos.

No último dia 27 de setembro, auditores do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO) emitiram parecer contrário a suas contas do exercício financeiro de 2013, e pediu à Assembleia Legislativa (ALE) a rejeição das mesmas, por não estarem em condições de aprovação.

Nos documentos de 87 páginas, o TCE enumera as irregularidades encontradas pelo corpo técnico da entidade. Despesas com somas milionárias não foram justificadas.

Agora, cabe ao Legislativo, através do crivo dos 24 deputados estaduais, decidir se aprova ou não as contas que, a despeito de receber parecer negativo da Corte de Contas no processo relatado pelo conselheiro Valdivino Crispim de Souza, poderá manifestar-se de forma autônoma, ignorando os preceitos trazidos à baila pelo documento.

Leia a íntegra do parecer do TCE aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Rondônia Dinâmica

Foto: Divulgação