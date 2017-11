A visita do presidente JK e o “barracão queimado”

Juscelino Kubitschek de Oliveira, ou simplesmente, JK, foi o primeiro presidente da república a pisar em solo vilhenense.

No início de 1960, JK esteve na região para inaugurar a rodovia Brasília-Acre e vistoriar as obras da BR-364.

Para a chegada do presidente e sua comitiva, uma pista de pouso teve que ser construída de forma emergencial atraindo um número significativo de trabalhadores para a região.

A pista passou a ser uma referência para as operações do Correio Aéreo Nacional e para empresas como a Vasp e a Cruzeiro do Sul, que tinham dificuldades de implementar suas rotas amazônicas. Outro impulso vindo na esteira da construção da pista foi a instalação de um destacamento da Força Aérea Brasileira na região e um pequeno hospital militar.

O primeiro prefeito eleito de Vilhena, Vitório Abrão, relembra esta parte da história do nascimento do município. “Esta é uma foto histórica. Uma pista de emergência foi construída pela empresa Camargo Corrêa para recepcionar o presidente JK. Leva o apelido de ‘barracao queimado’ porque depois de construída foi tocado fogo pelos índios Nambiquara. O presidente vinha a Vilhena para inaugurar a BR”, disse o pioneiro.

QUEM ERA JK?

Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de setembro de 1902 em Diamantina, num casarão colonial. Foi médico, oficial da Polícia Militar mineira e político brasileiro. Em 22 de agosto de 1976, faleceu em um acidente automobilístico. JK é visto nacionalmente como o pai do Brasil moderno.

TEXTO: Secretaria Municipal de Comunicação (SEMCOM)

FOTO: Memória Vilhenense