Caçamba da prefeitura atropela e mata mãe e filha

A tragédia aconteceu na tarde de quinta-feira, 02, na região central do Distrito de Vista Alegre do Abunã, distante da capital 220 quilômetros.

Mãe e filha perderam suas vidas após serem atropeladas por uma caçamba da prefeitura de Porto Velho que estava carregada de cascalho.

De acordo com informações de testemunhas, a prefeitura está fazendo obras em várias ruas do distrito e as vitimas identificadas como Raimunda Soares da Silva, 51, e Jéssica Soares de Oliveira, 21, ocupavam uma motocicleta Honda Biz e não usavam capacetes, quando teriam passado pelo local da obra e foram avisadas que não era para transitar em alta velocidade.

Em determinado momento, Jéssica que pilotava a moto, não percebeu a caçamba saindo, acabou batendo na lateral do veículo e parou embaixo dele. As rodas traseiras passaram por cima das vítimas que morreram na hora, tendo partes do corpo esmagado.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, observaram que as vítimas já estavam sem vida e acionaram a criminalística juntamente com o rabecão de Porto Velho, para fazer os trabalhos periciais.

O motorista da caçamba disse que na hora ouviu apenas a batida e logo parou, porém, já tinha passado sobre mãe e filha. Após o fim da perícia, os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal, onde passaram por exames e posteriormente, liberados para a família fazer o sepultamento.

