COLORADO: estudante que atentou contra vida de colegas é condenado a mais de 13 anos de prisão

Foi condenado a mais de 13 anos de prisão o jovem Dario dos Santos Menezes, de 25 anos, acusado de tentar matar a golpes de canivete, os colegas de escola, George Lucas Ferreira, de 19 anos e Wildmmer Ribeiro de Matos, de 25, no ano de 2014, em Colorado.

O jovem, que hoje mora na cidade de Governador Jorge Teixeira e na época do crime, era estudante do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), foi a júri popular na cidade e condenado a 13 anos e meio de prisão.

A defesa do réu tentou trabalhar sobre a tese de legítima defesa, porém, o depoimento de testemunhas foram unânimes em relatar que no dia da formatura da turma, realizada no CTG de Colorado, o acusado teria provocado uma das vítimas durante toda a noite, até que este se irritou e ao tirar satisfação, foi golpeado no abdômen por Dario, que já estava em posse do referido canivete. Quando a segunda vítima, que é agente penitenciário, tentou conter o agressor, também foi golpeada por três vezes.



Apesar da gravidade do caso, o réu conseguiu o benefício de recorrer da sentença em liberdade.

