Apresentador Valdir Alberto conta sobre seu projeto no Youtube

Na manhã desta sexta-feira, 03, em visita a redação do Extra de Rondônia o apresentador, radialista e cantor, Valdir Alberto Pasa, falou sobre a criação de seu canal no youtube e a experiência oferecida neste novo cenário tecnológico.

De acordo com Valdir “o meu canal no Youtube foi aberto em 2012, mas eu não postava quase nada de conteúdo, logo não tinha acesso. Quando foi em fevereiro deste ano fui à formatura de meu filho em Porto Alegre e ouvi ele e alguns amigos falarem dos youtubers e como funcionava. Ai… Eu me interessei e comecei a postar meus vídeos e divulgar pelo facebook para dar mais visibilidade ao meu trabalho”.

Segundo Pasa no inicio os vídeos geravam cerca de 1 mil visualizações por dia e hoje a média é de 150 mil. Os conteúdos produzidos são de suas apresentações, realizadas nos bailes da cidade. Em média ele solta um vídeo por semana e já possui cerca de 100 vídeos no canal.

O cantor conta que “no canal, já tenho 22 mil inscritos e os conteúdos são voltados para o público mais velho, como os internautas a partir de 40 anos. Embora meu público ainda não seja tão habilidoso com a tecnologia, já tenho alguns seguidores fieis.”

Valdir fala que seus últimos vídeos postados são de algumas faixas gravadas do seu último DVD, realizado no baile da terceira idade. E que também abriu uma página no facebook para atingir mais pessoas. Segundo ele já possui vídeos que estão chegando a cinco milhões de views.

Pasa finaliza dizendo que “agora com o canal e a página, recebo várias ligações de pessoas de dentro e fora do Estado para saber mais de mim e do meu trabalho. Inclusive estou me programando para fazer alguns shows no Sul no inicio do mês de janeiro”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Divulgação