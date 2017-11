Briga generalizada entre andarilhos resulta em grave acidente à margem da BR-364; vídeo

O atropelamento ocorreu nesta sexta feira, 03, à margem da BR-364, perímetro urbano da cidade de Cacoal – RO.

Uma briga generalizada entre andarilhos que ficam próximo do local do ocorrido, foi o que resultou no grave acidente e por pouco termina em morte.

Conforme as imagens do vídeo, a vítima era agredida a socos e pontapés por vários homens, momentos em que tentou se dispersar dos agressores e correu em direção a marginal da BR-364 e não avistou a aproximação de um Fiat Strada devido a uma caminhonete baú que estava estacionada e acabou sendo atropelado.

Com o forte impacto, o andarilho bateu com a cabeça no para-brisas do veículo e foi arremessado violentamente ao solo, onde também bateu com a cabeça.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima no local e posteriormente o conduziu em estado grave até o Pronto Socorro do Heuro para receber atendimento médico especializado.

Uma guarnição da Polícia Militar este presente no local para atender a ocorrência e conduziu todos os envolvidos até a 1º Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Clique aqui e veja o vídeo.

Fonte: Vip notícias