Governador é ouvido na Lava Jato

O governador de Rondônia Confúcio Aires Moura (PMDB) foi ouvido na 3ª Vara Federal em Porto Velho como testemunha de defesa do senador Valdir Raupp (PMDB). A oitiva aconteceu com um juiz de Santa Catarina e ninguém do Ministério Público Federal está presente.

O governador estava acompanhado do senador Valdir Raupp, de uma mulher chamada identificada como Camila, que seria servidora do governo do Estado e do contador do PMDB, Avenilson Gomes da Trindade, que também é primeiro tesoureiro da legenda.

Neste momento o suplente de Raupp, Tomás Correia está sendo interrogado.

O senador Valdir Raupp deverá ser ouvido em seguida.

O ex-deputado estadual Neodi Carlos também seria ouvido, mas alegou problemas de saúde.

Autor: Painel Político