Hoje é dia de feijoada e música ao vivo no “Alho Frito”

O “Alho Frito” Lanches e Petisco está com promoção em marmitex e prato executivo, R$ 10,00 no dinheiro, cartão débito R$ 11,00 e no crédito R$ 12,00.

No cardápio de hoje, a lanchonete está oferecendo arroz, feijão ou feijoada, farofa, salada de alface e vinagrete, laranja, couve refogada, torresmo, mandioca frita, feijoada ou bife acebolado. Lembrando que todos os dias é ofertado um cardápio diferenciado.

E a noite a partir das 20h30, terá música ao vivo com o cantor regional Gustavo, além de uma variedade de pratos e petiscos para você saborear.

O restaurante está localizado na Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena. Para maiores informações entrar em contato através do telefone (69) 98473-3874.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação