Legistas de Vilhena denunciam médicos atuantes em Colorado, por prevaricação e negligência

Na manhã de sexta-feira, 03, o Extra de Rondônia recebeu o médico legista Kedson Abreu Souza, lotado em Vilhena, que denunciou o descaso de médicos do Hospital Municipal de Colorado, com familiares de pessoas que falecem no município e imediações, devido à sonegação de declarações de óbito, que deveriam ser emitidas pelos médicos da unidade, pelo fato de não haver na cidade, a figura do médico legista oficial.

Todavia, mesmo Kedson comprovando com documentos emitidos pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina, que diante das circunstâncias, imputa ao médico plantonista do hospital a emissão do documento que libera o corpo para sepultamento, a ação não vem sendo tomada pelos profissionais, sendo necessário o deslocamento dos legistas de Vilhena até o município, simplesmente para preencher o documento, o que gera gastos desnecessários ao erário público e acaba deixando Vilhena descoberta.

Diante dos fatos, os servidores do IML de Vilhena registraram um boletim de ocorrência e uma denúncia no Ministério Público, de prevaricação e negligência contra os médicos João Batista (Cabixi), Ademar Caldas (Colorado) e contra Ivanir Alves da Silva, diretor do Hospital de Colorado.

Nos documentos, os policiais civis relatam principalmente a resistências dos médicos em emitir a certidão de óbito do jovem Fagner Benedito Menezes, de 25 anos, que morreu vítima de uma queda de moto na madrugada de quinta-feira, 02, em Cabixi, cujo corpo já se encontrava em estado de decomposição na funerária de Colorado e não era liberado para o sepultamento pela falta do documento, que poderia ter sido lavrado por qualquer um dos médicos acima citados e não foi, sendo necessário que o legista Kedson e a técnica em necropsia, Ana Paula, se deslocassem até o município unicamente para cumprir a burocracia.

Kedson e Ana Paula relataram também, que foram tratados com hostilidade pelo médico Ademar e pelo diretor, que afirmaram que o documento apresentado por eles não tinha importância legal.

Texto e foto: Extra de Rondônia