Neste domingo acontece a primeira etapa do Enem

Acontece neste fim de semana a primeira etapa do Exame nacional do Ensino Médio (Enem), com uma estimativa de mais de 50 mil alunos para a participação da prova. As escolas e outras instituições de ensino já estão se preparando para a acolhida dos candidatos. Só em Vilhena houve mais de quatro mil inscritos.

Vale ressaltar que neste novo formato o exame será realizado em duas etapas, sendo a primeira neste domingo, 05, com linguagens, ciências humanas e redação tendo a duração de cinco horas e meia e no próximo domingo dia, 12, com matemática e ciências da natureza, tendo a duração de quatro horas e meia.

