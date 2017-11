Para jornalista da capital, gestão Rosani Donadon é uma das melhores de Rondônia

Não é só em Vilhena e em toda a região do Cone Sul que as ações da gestão da prefeita Rosani Donadon (PMDB), visando a recuperação e restruturação do município, são notórias. Formadores de opinião de outros municípios, assim como da capital, reconhecem que Vilhena ressurgi das cinzas como uma fênix, melhorando todos os setores da administração pública municipal.

O veterano jornalista Waldir Costa, de Porto Velho, que escreve a coluna semanal “Opinião”, destacou a dinâmica implantada da prefeitura e o pulso firme adotado por Rosani Donadon através de ações pontuais que resgatam a credibilidade de Vilhena na esfera estadual.

Para o comunicador, Vilhena está entre os melhores de Rondônia, mais ainda por ser administrado por uma mulher, o que, para Costa, “é muito bom para a política”.

Para ele, “um dos municípios com maior dificuldade administrativa é Porto Velho”.

VILHENA REFERÊNCIA NO ESTADO

Entre as ações de relevância na atual gestão municipal destacam-se a programação de ações do fortalecimento da saúde pública municipal, que estava numa verdadeira “UTI” no início de 2017. Hoje há 103 médicos atendendo na rede municipal, muitos deles com especialidades; a aquisição de inúmeros equipamentos, tais como raio “X” digital, mesas, camas, na ordem de R$ 11 milhões; na esfera educacional, são nove obras em andamento, tais como construções, reforma e ampliação de escolas na ordem d R$ 10 milhões.

No quesito obras, várias frentes de trabalho em obras de pavimentação asfáltica fazem de Vilhena um verdadeiro canteiro de obras. Assim também outras secretarias têm destaque estadual, como o esporte, meio ambiente, fundação cultural e SAAE.

Entre outras conquistas, a valorização do servidor público tem sido muito elogiado, já que, desde o primeiro mês deste ano, todos os funcionários públicos municipais recebem seus vencimentos na última sexta-feira do mês trabalhado, fielmente, o que na gestão anterior era imprevisível prever.

