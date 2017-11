Rosangela Donadon cobra liberação de emenda para aquisição de tomógrafo para Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 03 de novembro, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) reuniu-se em Porto Velho com o Secretário de Estado do Planejamento, George Braga, buscando informações sobre a liberação da emenda para aquisição de um aparelho de tomografia que deverá atender os pacientes do Hospital Regional no município de Vilhena.

A emenda individual destinada para a aquisição do aparelho é de 1,5 (um milhão e quinhentos mil) e depois de adquirido estará fortalecendo as consultas e atendimentos na unidade de saúde que atende toda a região.

A parlamentar frisou ao secretário que o número de pacientes que necessitam com urgência realizar os exames vem crescendo cada vez mais, “precisamos adquirir o mais rápido possível este aparelho e enviar para Vilhena. O número de pacientes vem aumentando e devido à demanda, nem todos conseguem realizar o exame de forma gratuita, tendo em alguns casos buscar as unidades particulares”. Ressaltando que muitas famílias não possuem condições para estarem realizando o exame no particular, e com a aquisição de medicamentos e outros exames, acaba afetando a renda familiar.

George garantiu que todos os trâmites legais já estão sendo realizados e que acompanhará de perto para que a emenda seja liberada o quanto antes. A deputada agradeceu a atenção do secretário e fortaleceu a importância da destinação do aparelho ao município.

Autor e foto: Assessoria