Diretor-geral do DER visita o Extra e fala das ações da pasta que comanda

Em visita a redação do Extra de Rondônia neste sábado, 4, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva de Carvalho, falou sobre as ações da pasta que comanda.

Neiva deixou Subchefia da Casa Civil para dirigir o DER em substituição ao coronel Lioberto Caetano. Ezequiel Neiva é ex-deputado estadual e suplente do cargo pela segunda legislatura, quando obteve na última eleição mais de 10 mil votos.

Ações:

Neiva destaca que está percorrendo todo o Estado e visitando diversas obras que estão em andamento.

Em Vilhena reuniu com o residente para traçar estratégias para região, e está praticamente acertado contrato de horas máquinas e caminhões para semana que vem aonde a obra irá contemplar a conhecida estrada do boi que será totalmente recuperada e cascalhada.

Além disso, está no local cerca de 50 profissionais fazendo todo levantamento para o projeto de asfaltamento daquela rodovia, sendo que em 15 dias o governador deverá estar em Corumbiara dando a ordem de serviço para o primeiro lote de 10 quilômetros de pavimentação que irá de Corumbiara até Vitória da União.

Porém, mais um lote de 11 quilômetros está para ser licitado nos próximos dias, sendo que a previsão é que até agosto de 2018 toda aquela região esteja 100% pavimentada.

Trabalho e responsabilidade:

Segundo Ezequiel, foi deputado estadual e tem consciência que fez um grande trabalho. Entretanto na última eleição ficou como suplente e não passava pela sua cabeça dirigir um órgão tão importante quanto ao DER. Sendo que o DER não tem nada a ver com o trabalho parlamentar, é outra vida, outro mundo distinto, Além do DER, Neiva tem também sob sua responsabilidade o Deosp,

Contudo, além da pressão da população, ainda existe a pressão política com 24 deputados estaduais, 52 prefeitos, mais de 500 vereadores e secretários de governo.

Malha viária:

Ezequiel ressalta que o Cone Sul tem uma malha viária de aproximadamente 900 quilômetros para a residência de Colorado e Vilhena cuidar, sendo que o tráfico de caminhões pesados é constante devido ao transporte de agricultura e pecuária que é forte no Cone Sul. E, o DER tem que estar atento para não deixar que as estradas fiquem intransitáveis, especialmente na época da chuva, disse.

Vilhena:

Sobre os 26 quilômetros de asfalto prometido pelo governador para Vilhena, através de convenio com o DER, Neiva reafirma que o projeto está em análise e até o mês de março de 2018 – dará a ordem de serviço.

Na questão do aeroporto que o DER assumiu a direção, Ezequiel diz que o aeroporto de Vilhena pertence a Infraero, mas por questão social, teve que assumir não só de Vilhena, mas também de Cacoal e Ji-Paraná, o DER teve que assumir justamente para que não viesse a fechar, sendo a prefeitura cuidou até certo ponto, mas depois achou não ser mais viável, sendo que ao assumir a responsabilidade assumiu também a despesa de R$ 250 mil mensal para manter o aeroporto em funcionamento. Contudo, em breve o DER vai fazer licitação para melhorias e compras de moveis.

Colorado:

De acordo com Neiva, para Colorado, tem um projeto para iluminar toda extensão da Avenida Paulo de Assis Ribeiro e Marechal Rondon, sendo uma iluminação moderna.

Cerejeiras:

Sobre a cidade de Cerejeiras, onde mora, Neiva fala da demanda de oito quilômetros de asfalto que foi começou na gestão anterior do governador Confúcio Moura, mas a empresa abandonou a obra. Porém, assim que assumiu o DER, refez um novo projeto com drenagem, além disso, conseguiu aumentar mais quatro quilômetros de asfalto.

Cabixi:

Quanto ao município de Cabixi, o diretor do DER enfatiza foi recuperada toda a rodovia 370, com asfalto quente, e que está trabalhando num projeto para asfaltar a linha 11 até a frente do cemitério.

Corumbiara:

Em Corumbiara, Neiva salienta que foi liberado ainda na gestão do ex-prefeito Deocleciano cerca de R$ 1 milhão para asfaltar mais de 2 quilômetros de vias urbanas, onde ainda está sendo concluído, além da recuperação da rodovia 370 que foi totalmente recuperada.

Pimenteiras:

Neiva disse que Pimenteiras foi um dos municípios do Cone Sul mais privilegiado, está recebendo R$ 32 milhões do governo do Estado, sendo, obras de asfaltamento da rodovia e duas pontes sobre o Rio Araras e uma sobre o Rio Santa Cruz, além de obras dentro do perímetro urbano.

Para finalizar, Ezequiel Neiva disse que o trabalho continua e tudo que estiver ao seu alcance será feito para que a comunidade tenha o melhor do poder público.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia