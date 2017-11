MISTURADO: Confúcio defende Raupp na maior investigação de corrupção do Brasil

O governador Confúcio Aires Moura (PMDB) foi ouvido, na última sexta-feira, 3, como testemunha de defesa (IMAGEM ABAIXO) do senador Valdir Raupp, acusado de envolvimento no operação “Lava Jato”, considerada a maior investigação de corrupção do país.

Conforme a coluna do jornalista “Painel Político”, do jornalista da capital Alan Alex, além de Confúcio, foram ouvidos, Avenilson Gomes Trindade, Tomás Guilherme Correia, Helena da Costa Bezerra, José Luiz Lenzi e Camilo de Souza Pimentel.

O grupo foi ouvido pelo juiz Paulo Marcos de Faria, na 3ª Vara Federal em Porto Velho. O senador Valdir Raupp é acusado de ter recebido R$ 500 mil de propina em forma de “doação de campanha”.

O ex-deputado estadual Neodi Oliveira também foi arrolado como testemunha mas alegou “problemas de saúde” e será ouvido posteriormente.

O ex-senador Amir Lando também deverá ser ouvido no Supremo Tribunal Federal pessoalmente, no próximo dia 21.

LAVA JATO

A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação (Gessi Taborda)