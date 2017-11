PARCERIA: PM e Detran realizam “Operação Lei Seca” em Cabixi

Na noite deste sábado, 4, a Polícia Militar (PM) do município de Cabixi, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), intensificaram a fiscalização com a “Operação Lei Seca”.

De acordo com informações da polícia, foram fiscalizados diversos veículos em vários pontos da cidade, mas não foi registrada nenhuma ocorrência com motorista embriagado. Apenas algumas infrações de praxe sem gravidade.

Policiais militares, chefe e servidores do Detran de Cabixi, parabenizaram os condutores, pela responsabilidade e respeito ao próximo, a não dirigir seus veículos após consumirem bebidas alcoólicas.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia