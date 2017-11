Atletas vilhenenses conquistam título estadual em copa de ginástica rítmica

As alunas Júlia L. de Almeida (9 anos),Yohanna kerie Couto (9), Emanuelli E. Galvão (12), Ágata F. Gonçalves (15), Taynara A.M. Sordi (15) e Erika Cristina (16) da escola Amez, participaram no último final de semana da copa estadual de ginástica rítmica “Vânia Maísa” na cidade de Ji-Paraná.

Comandadas pelo professor de ballet, Edney Zandrade e as professoras de ginástica rítmica Igla Dencker e Deisielle Sgamate Prado, as meninas representaram Vilhena competindo nas categorias pré- infantil, infantil, juvenil e adulto.

Em uma disputa acirrada as atletas Júlia Lovinski e Yohanna Couto conquistaram o primeiro e segundo lugar do pódio na categoria pré-infantil. Já na modalidade infantil, quem conquistou o primeiro lugar foi Emanuelly Galvão. Na juvenil, Taynara Sordi e Ágata Gonçalves, subiram ao pódio como campeãs. E na categoria adulto conquistando o primeiro lugar Erika Cristina levou para casa o título.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação