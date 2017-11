COLORADO: casa é totalmente destruída em incêndio

Um incêndio consumiu uma casa de madeira localizada na Avenida Rio Madeira, no Bairro Minas Gerais, no fim da noite de domingo, 05, em Colorado do Oeste.

No imóvel residia uma jovem juntamente com sua mãe, porém no momento do incêndio, não havia ninguém na propriedade.

Testemunhas relataram que acordaram com o barulho provocado pelo fogo, porém, nada pode ser feito, pois as chamas já haviam consumido toda a construção.

A Polícia Militar registrou o caso, mas ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Conesulacontece