Confira ações da PRF na “Operação Finados”

Equipes de fiscalização localizadas em pontos estratégicos das rodovias federais trabalharam para que durante o feriado de 02 de novembro, assim como todos os feriados próximos aos finais de semanas, os motoristas tivessem maior segurança, conforto e fluidez no trânsito.

Somente nesse período a PRF contabilizou 27 acidentes em todo o estado de Rondônia. Nos dias de 1 a 5 de Novembro, a PRF também flagrou um elevado número de infrações, ao todo foram 788.

Mesmo com campanhas educativas, o número de motoristas flagrados sem cinto de segurança foi de 49, outros 13 motoristas foram flagrados dirigindo após ingerir bebida alcoólica, 16 crianças sendo transportadas sem cadeirinha e 45 ultrapassagens forçadas ou proibidas.

A PRF também registrou acidentes que levaram a 38 pessoas feridas e 3 óbitos. Frequentemente, a conduta de alguns motoristas, ligados à imprudência está relacionada com acidentes graves, que resultam em feridos e mortos.

Desde o início da operação, no dia 01 de Novembro, a PRF realizou campanhas educativas com objetivo de sensibilizar os condutores sobre as condutas mais lesivas no trânsito.

Em alguns pontos de fiscalização, a PRF convidou motoristas para assistirem filmes que mostram o resultado de algumas condutas, como a falta do uso do cinto de segurança, o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e a ultrapassagem perigosa. As ações de educação para o trânsito também alcançaram 1.107 pessoas durante a operação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou no combate ao crime nas rodovias federais. As apreensões de drogas tiveram grandes resultados neste feriado. A PRF contabilizou 21 pessoas detidas em todo o Estado de Rondônia.

Fonte e Foto: Assessoria PRF