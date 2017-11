Em Vilhena, mais de 9 mil eleitores não realizaram o cadastramento biométrico

Mais de 9 mil eleitores vilhenenses não realizaram o cadastramento biométrico e podem ter o título cancelado. O prazo do cadastramento teve início em julho do corrente e terminou no último dia 31 outubro.

De acordo com o cartório da 4ª zona eleitoral de Vilhena, 9,476 eleitores perderam o prazo do registro biométrico. Apenas 48,320 votantes atualizaram seu título, correspondendo 83,6 % do eleitores vilhenense.

Os votantes que não fizeram o cadastramento poderão ter o título cancelado. Segundo o cartório eleitoral, só poderão regularizar a situação no início de 2018. Os eleitores que não compareceram para o cadastro ficarão impedidos de assumir cargos público, fazer matricula em universidades e tirar passaporte, e também terão dificuldades para conseguir financiamento bancários e empréstimos em bancos públicos.

Além do cadastramento biométrico, 2,246 títulos foram emitidos, e também 7,672 eleitores transferiram os locais de votação para Vilhena. Para a próxima eleição, a 4ª zona eleitoral que era de 57,796 passará a 58,438, podendo chegar o número cerca de 68 mil, se em caso as 9,746 votantes regularizarem sua situação eleitoral.

