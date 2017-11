Funcionária do IBGE é atropelada em faixa de pedestre

Na manhã desta segunda-feira, 06, uma funcionária do IBGE de Vilhena, foi atropelada por um veículo Prisma, com placas de Vilhena, na faixa de pedestre localizada no cruzamento da Avenida Capitão Castro com a Marques Henrique, em frente o depósito do Supermercado Pato Branco.

Segundo informações colhidas no local, a jovem teria saído do seu local de trabalho para ir até uma farmácia próxima comprar medicamentos e quando retornava, foi atingida pelo veículo, cujo condutor, teria desrespeitado a sinalização.

A vítima que não apresentava ferimentos graves foi conduzida até o pronto socorro do Hospital regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto e foto: Extra de Rondônia