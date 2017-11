Idoso morre em Vilhena após ser agredido em Chupinguaia; corpo permanece em nicrotério aguardando reconhecimento

Um homem que deu entrada no Hospital Regional de Vilhena, na madrugada de domingo, vindo do município de Chupinguaia, após ser agredido a pauladas, morreu por volta das 15h00 do mesmo dia, porém, seu corpo ainda permanece no necrotério da Funerária Vilhena, aguardando reconhecimento.

Segundo informações, que não puderam ser confirmadas devido à vítima não possuir documentos pessoas, o homem se chamava José dos Santos Silva. A assistência social do hospital informou que o paciente, que apresentava lesões na face e fraturas no crânio e em uma das cravículas, estava sendo preparado para ser encaminhado para a cidade de Cacoal, quando veio a óbito antes mesmo de sair da unidade.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Chupinguaia, uma guarnição foi acionada por uma testemunha que relatou, que três homens e duas mulheres invadiram sua residência e tentaram agredi-lo, porém, ele conseguiu fugir. Ainda segundo a testemunha, quando retornou, presenciou os mesmos agentes agredindo um senhor de idade avançada, em um terreno baldio e acionou os militares.

A guarnição acionou o socorro à vítima que estava desacordada e realizou diligências em prol da localização dos agressores, porém, nenhum destes foi localizado.

Na manhã desta segunda-feira, 06, a reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com a referida funerária e foi informada que até o a momento, nenhum amigo ou familiar havia comparecido no estabelecimento para o reconhecimento do corpo.

Texto e foto: Extra de Rondônia