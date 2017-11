Jovem vilhenense é convidado para teste em clube de futebol paulista

O jovem vilhenense Vicenzo Masutti, foi convidado para realizar um teste no clube Grêmio Novorizontino, time de futebol de São Paulo.

Vicenzo, de 14 anos chamou a atenção dos treinadores do clube paulista. O jovem atleta joga nas categoria de base do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool, e foi destaque em vários campeonatos juniores de futebol no Estado de Rondônia.

De acordo com o técnico Manoel Ayres, Vincenzo é o terceiro atleta levado para fazer teste em times de futebol profissional. “Tomara que ele passe no teste do clube, o menino tem futebol e é esforçado”, salientou Ayres.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia