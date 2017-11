Mesmo com tema inesperado, candidatos esperam ter boas notas na redação do Enem

Ocorreu neste domingo, 05, a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), onde várias escolas e outras instituições de ensino se prepararam para a acolhida dos candidatos. Só em Vilhena houve mais de quatro mil inscritos.

Com o novo formato do exame, os candidatos realizaram a prova de linguagens, ciências humanas e redação tendo a duração de cinco horas e meia.

Em conversa com Greicielle Vitória Custódio Monteiro, de 16 anos, estudante do 3º ano do ensino médio que realizou o exame pela primeira vez e sonha em ingressar no curso de medicina, foi relatado que “a prova estava difícil e cansativa, porém vale o esforço para concorrer à bolsa de estudos do meu sonho. Em relação ao tema ‘Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil’ da redação, eu gostei bastante, pois é um assunto polêmico e atual e espero ter atingido a expectativa”.

Já Jaqueline Prislem Costa da Silva, de 18 anos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Rondônia (Unir), esta realizando o exame pela quarta vez, pois “eu sempre realizo o teste para adquirir mais experiência. Neste ano até achei o Enem mais fácil em relação ao ano anterior. O tema da redação foi muito bom e acessível, acho até que me sai melhor comparado aos outros anos”.

A candidata Luana Cabral Vieira Cardoso, de 17 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, realizou o Enem pela primeira vez e sonha em ingressar no curso de medicina para se profissionalizar em oftalmologia, de acordo com a estudante “a prova estava bem complicada, mas contou como uma experiência para o ano que vem, para saber como é a prova e me preparar ainda mais. Já a redação, o assunto foi tranquilo e fácil de discorrer”.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia