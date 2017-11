Preparador físico retorna ao futebol vilhenense

Luiz Claudio da Silva Vidal está de volta a Vilhena. O preparador físico acertou com Vilhenense Esportivo Clube para fazer parte da comissão técnica do clube no campeonato rondoniense 2018.

Luiz Claudio, conhecido no meio futebolístico como “Vidal”, é graduado pela Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro e possui um currículo como preparador físico em times profissionais do Brasil e Exterior.

O preparador atualmente se encontra cursando Analise e Desempenho no Futebol, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve se juntar ao clube no início de dezembro para a pré-temporada da equipe.

Equipes treinadas por Vidal:

Fluminense, Serrano Futebol Clube, Vilhena Esporte Clube, Deportivo Walter Ferretti (Nicarágua), Al Shabab Saudi (Arábia Saudita) América Central e Asociación Deportiva (Costa Rica) e na sua última passagem, foi pelo Sinop Futebol Clube, vice-campeão mato-grossense 2017.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo