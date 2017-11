Vilhenense Esportivo Clube divulga uniforme de treino

O Vilhenense Esportivo Clube lançou a camiseta de treino para os atletas da equipe. O uniforme, foi divulgado no Facebook do clube, que traz detalhes especiais com as cores preto e amarelo.

O vice-presidente do clube, Cássio Renan Alves disse que em breve serão apresentados os uniformes oficias do clube para a disputa do Rondoniense, assim como o nome de alguns jogadores, que estão sendo mantidos em sigilo.

