4ª Copa Cooperativista de Futebol Society será realizado em Vilhena

A 10ª edição dos Jogos Cooperativistas do Sistema OCB/SESCOOP-RO já está com data marcada para acontecer. O evento é uma oportunidade de integração entre os cooperados, diretoria e colaboradores para um dia de esporte e lazer.

O tradicional torneio de futebol e demais atividades recreativas será no dia 18 de novembro, no clube dos Estados em Vilhena, onde as equipes se enfrentarão em um dia de competição.

E para celebrar 10 anos do evento, o Sistema OCB-RO traz uma novidade para os participantes. Além do troféu, haverá premiação em dinheiro para as equipes finalistas que conquistarem o pódio em 1º, 2º e 3º lugar.

“É uma forma de agradecer a participação das cooperativas que preparam seus times para competirem”, afirma Salatiel Rodrigues, presidente do Sistema OCB-RO.

Para participar é necessário a doação de 01 brinquedo por cada pessoa, que ao final será entregue para uma entidade que cuidem de crianças carentes.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustração