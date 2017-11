Delegacia de Homicídio requerida por deputado já dá bons resultados

Criada recentemente a partir de uma solicitação do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) junto ao Governo do Estado e preocupado com o aumento da criminalidade em Vilhena, a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) já apresenta bons resultados.

No período de poucos mais de três meses foram solucionados mais de dez crimes ocorridos. Mais que isso, o índice de assassinato também diminuiu. Em setembro, por exemplo, não foi registrado nenhum homicídio.

Para o deputado este é um significativo avanço no setor de segurança pública para a população, destacando a atuação dos agentes e delegados na proteção à vida e na elucidação dos crimes contra a vida. “Tínhamos convicção de uma delegacia especializada na proteção das pessoas e voltada para a elucidação de crimes daria eficiência ao setor, por isso solicitamos ao Governo que ela fosse criada em Vilhena para suprir essa necessidade. Todos os envolvidos nesse processo estão de parabéns”, disse.

Também foi iniciativa do deputado na área de segurança a criação da Delegacia da Mulher, da instalação da UNISP (Unidade Integrada de Segurança Pública) e do presidido Cone Sul, instalado em área distante do setor urbano.

Autor e foto: Assessoria