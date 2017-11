Dois foragidos da justiça são recapturados em Vilhena pela Força Tática

Na noite de segunda-feira, 06, uma guarnição da Força Tática, que realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Paraná, avistou no cruzamento com a Rua Juracy C. Muller, Davi Alves da Silva, de 50 anos, sobre o qual já tinha conhecimento que havia um mandado de prisão em aberto, que foi confirmado durante uma abordagem.

Já nesta terça-feira, 07, em patrulhamento pelo bairro Bairro Ipê, a mesma guarnição avistou Cléber Antônio da Silva, de 27 anos, que ao perceber a presença dos militares, abaixou a cabeça na tentativa de esconder o rosto.

Em abordagem ao jovem, também foi constatado que em seu desfavor havia um mandado de prisão em aberto.

Ambos os agentes foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e seguidamente foram entregues no Centro de Ressocialização Cone Sul.

Texto e fotos: Extra de Rondônia