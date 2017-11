Estão abertas as inscrições para o concurso Miss Vilhena 2018

As mulheres mais belas de Vilhena neste ano serão escolhidas em tradicional concurso de beleza no dia 15,16 e 17 de dezembro.

O concurso tem a coordenação do fotografo profissional, Richard Vargas com apoio de empresas que realizaram o “Domingo Especial de Natal”.

No concurso poderá participar qualquer pessoa do sexo feminino, sem distinção de cor, raça ou credo, sendo residente em Vilhena ou região. Onde será eleita a Mini Miss Vilhena (4 a 08 anos), Miss Vilhena Infantil (09 a 12 anos), Miss Teen Vilhena (13 a 17 anos) e Miss Vilhena (18 a 25 anos).

O concurso Miss Vilhena, é o mais tradicional concurso de beleza feminina que visa eleger entre as candidatas as mais belas representantes de cada categoria, e que são enviadas para etapas estaduais ou nacionais dando continuidade em representar com orgulho nossa cidade de Vilhena

O concurso que tem o objetivo principal de promover a cultura e a beleza da juventude feminina de Vilhena ou Região, aliar a beleza física a um propósito de grande interesse social: a defesa da causa ecológica, promover e divulgar grandes pontos de ecoturismo da região para todos

Maiores Informações ou solicite o regulamento: WhatsApp (69) 98403 7149 / Telefone; 3322 6714

Emai; richard.victor.vargas.rojas@gmail.com

Local da Inscrição no STUDIO FOTO CHARME Rua; Costa e Silva 255 – Centro – Sala 01

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria