Homens se passam por policiais para praticarem roubo em fazenda

O crime ocorreu na noite do último domingo, 05, em uma fazenda localizada no km 65 da BR-174, zona rural de Vilhena, porém, foi registrado na manhã de segunda-feira, 06, pelo proprietário, que ao chegar ao local dos fatos, encontrou o caseiro preso em um dos quartos da casa e com um ferimento na cabeça.

Segundo relatos do caseiro, dois homens armados com revólveres chegaram à propriedade, se apresentaram como policiais e logo em seguida anunciaram o assalto.

Após prenderem a vítima e agredi-la com uma coronhada na cabeça, os infratores fugiram levando R$250,00 em espécie e uma espingarda calibre 12, municiada com dois cartuchos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa