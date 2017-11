Jovem é preso pela Força Tática abordando pessoas com arma de pressão

Uma guarnição da Força Tática realizava patrulhamento de rotina, quando no cruzamento da Rua Acre com a Avenida Perimetral, localizado no Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, avistou um jovem em posse de um objeto similar a uma arma de fogo, que ao perceber a presença dos militares, jogou o mesmo no quintal de uma residência.

Em abordagem ao jovem, identificado como Daividy Lucas Alves Macedo, mais conhecido como “Roxinho”, este confessou que estava abordando as pessoas que passavam pelo local com o intuito de assaltá-las com o objeto, que foi localizado pelos militares e constatado, que se tratava de uma arma de pressão.

Diante dos fatos, Daividy foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para serem tomadas as medidas cabíveis ao seu caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia