Sipam divulgou possibilidade de fortes chuvas seguida de trovoadas em todo o Cone Sul

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) divulgou que há a possibilidade de pancadas de chuvas seguida por trovoadas em áreas isoladas do Estado de Rondônia nesta terça-feira, 07.

A previsão é de que os céus do vale do Guaporé e Cone Sul, devem permanecer nublado durante todo dia, havendo a probabilidade de pancadas de chuva seguidas de trovoadas a qualquer hora do dia.

As demais áreas do Estado inclusive a capital, Porto Velho, tem o céu variando de parcialmente nublado a nublado também com grandes chances de fortes chuvas seguidas de trovoadas em áreas isoladas no período da tarde.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação