Vilhenense estudante de design e moda participa de evento apresentando sua coleção de roupas em SC

A estudante Sthéfani Suckel Daltoe, de Vilhena irá expor sua coleção no “Octa Fashion 2017” como atividade que marca a conclusão do curso de Design de Moda da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em Florianópolis.

O evento reunirá vários empresários do setor de moda e renomados formadores de opinião. O Octa Fashion acontecerá dia, 14 de novembro, no Centro de Eventos de Canasvieiras, na região Norte da Ilha de Santa Catarina.

Em sua coleção intitulada “Pleasure”, Sthéfani resgata romances mitológicos, referências do amor e da alma para a delicada coleção feminina.

Mousseline, crepe de seda e veludo foram os eleitos utilizados para criar a série de roupas femininas de efeito levíssimo e conceito zero waste – modelagem estrategicamente pensada para evitar ao máximo o desperdício de tecido. Assim nasceu a coleção, inspirada em romances mitológicos que tratam do amor e da alma, do Eros e da Psiquê.

A estilista vai além da bela narrativa clássica grega. Através do seu trabalho questiona o poder e a presença do feminino, do ser mulher, ser prazer numa sociedade que ainda convive com pressões e opressões. Traduz tudo isso em formas geométricas e orgânicas; e sobreposições de transparências em vestidos fluidos com multiplicidade do uso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação