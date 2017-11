3°GB apresenta turma do projeto Bombeiro Mirim 2017

O Projeto Bombeiro Mirim desenvolvido pelo Grupamento de Bombeiros de Vilhena em parceria com Associação El Shaddai -AESED, apresentou a turma de 2017, iniciada no mês de agosto e com previsão para término no final de dezembro.

A turma é a primeira a ser intitulada “Bombeiro Mirim” devido a mudança de nome do projeto, que anteriormente se chamava “Brigada Mirim” e que está em seu terceiro ano de execução. A turma de 2017 é a primeira totalmente de cunho social, custeada por projetos aprovados no judiciário e patrocinadores.

No corrente ano os alunos já finalizaram disciplinas de ordem unida, noções de primeiros socorros, combate a incêndio, salvamento em altura, salvamento terrestre, salvamento aquático, treinamento físico militar e natação dando início agora, às atividades de noções de comunicações e noções de defesa civil.

A formação da turma está prevista para o final de 2017, com aulas ministradas três vezes por semana, no período da tarde. A coordenação do curso ressaltou, que todos os uniformes, que vão desde calçados ao gorro, foram custeados através de projeto aprovado pelo Fórum do município, através do juiz Adriano Toldo. Já o lanche é patrocinado pelo grupo: Transportadora Giomila, Cavalheiro Logistics, Hiperhaus transportes.

O transporte dos alunos é realizado por microônibus, com cedência imposta pela câmara de vereadores e com doação de sua manutenção vinda da mecânica CLT.

Por fim, o coordenador agradeceu às autoridades do 3º GB que participam das instruções ministradas de forma direta e indiretamente e a todos os patrocinadores que tornam possível o projeto, e que já almeja firmar e fortalecer mais parcerias para melhor formação das turmas, pois sem as mesmas é inviável custear as demandas referentes ao curso.

O 3º GB agradece aos apoiadores do projeto Bombeiro Mirim:

Associação El Shaddai – AESED, Mecânica CLT- Gota D’água – Transportadora Giomila – Cavalheiro Logistics – Hiperhaus Transportes-Internet 5.8-Multiplos Atacado – Nill Cabeleireiro.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Coordenadoria