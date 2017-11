Ajax garante vaga na semifinal do Campeonato Municipal Amador 2018

A equipe verdão também carimbou seu passaporte na semifinal

O grupo a do Campeonato Municipal de Futebol Amador, definiu mais uma equipe para a semifinal da competição. A equipe trata-se o Ajax que venceu de virada o Shalk51 pelo placar de 4 a 1.

Com o resultado o Ajax chegou aos dez pontos, mesma pontuação do classificado Verdão. Mas pelo saldo de gol, Ajax ficou com a primeira colocação do seu grupo.

A última partida pelo grupo será neste domingo, 12, às 08h00 para cumprir apenas tabela, as equipes de São Matheus e Real Ariquemes.

Pelo grupo B, se enfrentaram Sei/Semosp e Cabofriense/União. A partida terminou 4 a 3 para a equipe da Sei/Semosp que chegou a 4 pontos, assumindo a terceira colocação no grupo.

Já a Cabofriense/União com apenas 1 ponto é último colocado e sem chance de classificação encerrará sua participação no campeonato no domingo,12 contra a equipe Aroreira que está com um jogos a menos poder terminar no G2 do grupo B. O jogo será ás 09h30, no estádio Portal da Amazônia

A última rodada pelo grupo B será hoje entre as equipes Sociedade/RC Brindes que lidera a chave contra Aroeira ás 19h15. E fechando fase dos grupos, Friboi e Sesi/Semops se enfrentarão as 21h00.

A semifinal do campeonato está agendada para o dia 20 de novembro. Quem vencer avança para a disputa do título do Campeonato, no domingo, 25.

Fonte: Extra de Rondônia/com informação do Esportero

Foto: Extra de Rondônia