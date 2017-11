Corpo de cunhado do senador Ivo Cassol será velado na Câmara de Vereadores em Vilhena

O corpo do empresário vilhenense Josué Crisóstomo, de 70 anos, que morreu vítima de infarto no final da tarde desta terça-feira, 7, em Porto Velho, será velado a partir das 10 horas desta quarta, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores em Vilhena.

O sepultamento está marcado para as 17 horas de hoje, no cemitério Cristo Rei.

Jô como era conhecido, era cunhado do senador Ivo Cassol e empresário do ramo de construção civil.

Chegou à região nos anos 70 e aqui constituiu família e ajudou a cidade a crescer com seu trabalho e dedicação ao município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução/Facebook